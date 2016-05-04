CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DMA (Displaced Moving Averages) - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1322
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
dma.mq5 (9.17 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

LenIFCHIK

Der DMA (Displaced Moving Averages) Indikator platziert drei gleitende Durchschnitte im Hauptfenster:

  • 3-Perioden Gleitender Durchschnitt um 3 Perioden nach vorne versetzt (SR DMA);
  • 7-Perioden Gleitender Durchschnitt um fünf Perioden nach vorne versetzt(MR DMA);
  • 25-Perioden Gleitender Durchschnitt um fünf Perioden nach vorne versetzt (LR DMA). 

Der Indikator wird auf Basis der Beschreibung in Joe DiNapoli Buch "Trading with DiNapoli Levels" gezeichnet. 

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 30.03.2010 veröffentlicht.   

Abb.1 Der Displaced Moving Averages Indikator.

Abb.1 Der Displaced Moving Averages Indikator. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1191

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Das Ausbruch Handelssystem verwendet den Candles_Smoothed Indikator.

Exp_JBrainSig1_UltraRSI Exp_JBrainSig1_UltraRSI

Der Exp_JBrainSig1_UltraRSI Expert Advisor verwendet die Werte des JBrainTrend1Sig und UltraRSI Indikators um die Marktsituation zu analysieren.

ColorX2MA-Parabolic ColorX2MA-Parabolic

Der iSAR technische Indikator, der den X2MA Moving Average als zugrunde liegende Kursreihe verwendet um beste Filterung von Fehlsignalen zu erreichen.

Color Parabolic Color Parabolic

Der Hauptvorteil des iSAR Indikator ist, dass er auf der aktuellen Kursreihe basiert, daher kann er auf andere Indikatoren angewendet werden