DMA (Displaced Moving Averages) - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
LenIFCHIK
Der DMA (Displaced Moving Averages) Indikator platziert drei gleitende Durchschnitte im Hauptfenster:
- 3-Perioden Gleitender Durchschnitt um 3 Perioden nach vorne versetzt (SR DMA);
- 7-Perioden Gleitender Durchschnitt um fünf Perioden nach vorne versetzt(MR DMA);
- 25-Perioden Gleitender Durchschnitt um fünf Perioden nach vorne versetzt (LR DMA).
Der Indikator wird auf Basis der Beschreibung in Joe DiNapoli Buch "Trading with DiNapoli Levels" gezeichnet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 30.03.2010 veröffentlicht.
Abb.1 Der Displaced Moving Averages Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1191
