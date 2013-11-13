此 Exp_JBrainSig1_UltraRSI 自动交易程序使用 JBrainTrend1Sig 和 UltraRSI 指标的数值来分析市场状态。

在柱线收盘时，如果 JBrainTrend1Sig 指标信号出现，并且 UltraRSI 指标的云颜色恰好与它的信号颜色一致，则产生执行交易的信号。类推的交易信号出现的那一刻时，UltraRSI 指标的云颜色变化和最后一个 JBrainTrend1Sig 指标信号颜色相吻合。因此，在这个交易系统中指标相互过滤。当自动交易程序的输入参数 Mode 选择为 Composition (并发过滤) 时，这个策略的变种被激活。

另外两个数值 JBrainSig1Filter 和 UltraRSIFilter 算法中有意让其中一个作为交易信号，而另一个作为确认信号 (信号过滤)。

放置 JBrainTrend1Sig.ex4 和 UltraRSI.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表