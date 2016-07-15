The Exp_JBrainSig1_UltraRSIエキスパートアドバイザーは、市場の状態を分析するためにJBrainTrend1SigとUltraRSI指標の値を使用します。

取引を実行するためのシグナルは、JBrainTrend1Sig指標のシグナルが表れて UltraRSI 指標の雲の色がシグナルの色と同じ場合にバーが閉じるときに形成されます。同じように、売買シグナルは、UltraRSI指標の雲の色が変わりJBrainTrend1Sig指標の最後のシグナルが雲の色と一致したときに一瞬表示されます。よって、この取引システムでは指標が相互にフィルタリングされます。このストラテジーのバリアントはエキスパートアドバイザーのMode入力パラメータで Composition （同時フィルタリング）が選択された際の活性化されます。

他の2つの値はJBrainSig1FilterとUltraRSIFilterでこれらの2つの指標の1つが売買シグナルの源で後一つが確認シグナル（シグナルフィルタ）であるアルゴリズムのために意図されています。

コンパイルされたJBrainTrend1Sig.ex4とUltraRSI.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のNZDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート