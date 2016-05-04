Der Exp_JBrainSig1_UltraRSI Expert Advisor verwendet die Werte des JBrainTrend1Sig und UltraRSI Indikators um die Marktsituation zu analysieren.

Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird bei Abschluss eines Balken generiert, wenn das Signal des JBrainTrend1Sig Indikator erscheint und die Farbe der Wolke des UltraRSI Indikator mit der Farbe des Originals übereinstimmt. Analog tritt eine Handelssignal in dem Moment auf, in dem sich die Farbe der Wolke des UltraRSI Indikators änders und das ldetzte Signal des JBrainTrend1Sig Indikator mit der Farbe der Wolke übereinstimmt. Daher werden in diesem Handelssystem die Indikatoren gegenseitig gefiltert. Diese Variante der Sttrategie wird aktiviert wenn Composition (simultaneously filtering) über den Eingabeparameter Mode des Expert Advisors gewählt wird.

Die anderen beiden Werte sind JBrainSig1Filter und UltraRSIFilter welche dazu dienen die Algorithmen zu steuern damit einer dieser beiden Indikatoren die Quelle des Handelssignals ist und der andere das Bestätigungssignal(Signalfilter).

Kopieren sie die compilierten JBrainTrend1Sig.ex4 und UltraRSI.ex5 Dateien in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse