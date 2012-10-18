Ставь лайки и следи за новостями
Exp_JBrainSig1_UltraRSI - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_JBrainSig1_UltraRSI использует для анализа ситуации показания двух индикаторов - JBrainTrend1Sig и UltraRSI.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление сигнала индикатора JBrainTrend1Sig и цвет облака индикатора UltraRSI совпадает с цветом этого сигнала. Аналогично, появление торгового сигнала в момент смены цвета облака индикатора UltraRSI и совпадения цвета последнего сигнала индикатора JBrainTrend1Sig с цветом облака. Таким образом, в этой торговой системе индикаторы оказываются взаимофильтрующими. Этот вариант стратегии задействуется при выборе Composition (одновременная фильтрация) входным параметром эксперта Mode.
Два других значения - JBrainSig1Filter и UltraRSIFilter предназначены для алгоритмов, в которых один из этих двух индикаторов является источником торгового сигнала, а другой сигналом подтверждения (фильтрующим сигналом).
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JBrainTrend1Sig.ex4 и UltraRSI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
