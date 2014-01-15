O Expert Advisor Exp_JBrainSig1_UltraRSI utiliza os valores dos indicadores JBrainTrend1Sig e UltraRSI para analisar o estado em que o mercado se encontra.

Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando o sinal do indicador JBrainTrend1Sig aparece e a nuvem colorida do indicador UltraRSI coincide com a cor de seu sinal. Analogamente, o sinal de negociação aparece no momento em que a cor da nuvem do indicador UltraRSI se alterou e o último sinal do indicador JBrainTrend1Sig coincide com a nuvem colorida. Assim, neste sistema de negociação os indicadores são mutualmente filtrados. Esta variação da estratégia é ativa quando a Composition (filtro simultâneo) é selecionada através do modo de parâmetro de entrada do Expert Advisor.

Os outros dois valores de JBrainSig1Filter e de UltraRSIFilter são usados no algoritmo, um como fonte do sinal de negociação e o outro como confirmação do sinal (filtro do sinal).

Coloque os arquivos compilados JBrainTrend1Sig.ex4 e UltraRSI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste