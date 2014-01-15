Autor real:

LeMan

Con el fin de explicar cómo utilizar el indicador se ha realizado un resumen del libro de Larry Williams "Long-term secrets of short-term trading".

"El rango es toda la distancia recorrida por activo por un día, una semana, un mes, un año, y también puede ser un segundo. Piense en el rango como la distancia recorrida por un precio en cualquier período estudiado.

Después de los rangos pequeños siguen los grandes rangos, después de los grandes rangos siguen los rangos pequeños. Es como un mecanismo de relojería y la clave principal para un comercio rentable a corto plazo.

No es necesario un adivino o buscar uno para demostrar los hechos existentes. Es lo que es, siempre ha sido y siempre lo será, estamos recibiendo continuamente señales rentables de las barras que se distinguen en un amplio rango gracias a las advertencias anteriores de los rangos más pequeños.

Una obviedad absoluta en relación a los días con gran rango: los días dirigidos a grandes rangos por lo general abren cerca del mínimo y se cierran cerca del máximo. Los días dirigidos a un rango bajo se abren cerca del valor alto del precio y se cierran cerca del valor bajo del precio.

Esto significa que en el comercio se deben tener en cuenta dos cosas. La primera es si vamos hacia "arriba" durante el día pensando en si será un gran rango,no busque el punto de compra más abajo que el precio abierto. Los días que se dirigen a grandes rangos de comercio raramente son más bajos que la apertura del día Esto quiere decir que usted no debería buscar la posibilidad de comprar esencialmente más abajo del precio de apertura.

Lo mismo que si usted piensa que cogió el tigre por la cola, exactamente tal posibilidad da un día con un rango más amplio mientras que el precio cae esencialmente por debajo del precio de apertura y la posibilidad de un movimiento ascendente grande se reduce considerablemente.

Es un momento importante de comprender los secretos del comercio rentable a corto-plazo. No lo deje caer.

No trate de comprar en una caída de los precios por debajo del precio de apertura. Si la posición es larga (a largo) y el precio cae esencialmente por debajo del precio de apertura, a continuación, salga del mercado. No trate de vender en grandes saltos en precios más altos que el precio de apertura. Si la posición es corta (a corto) y los precios van esencialmente más alto que el precio de apertura, entonces salga del mercado. A veces, usted verá algunos días con un amplio rango moverse a cada lado del precio de apertura, pero esto es la excepción y no la regla.

"No trate de discutir con estas reglas, ellas reflejan las leyes de la gravedad." A veces, usted verá algunos días con un amplio rango moverse a cada lado del precio de apertura, pero esto es la excepción y no la regla.No trate de discutir con estas reglas, ellas reflejan las leyes de la gravedad."

Larry Williams

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 26.04.2010.

Fig.1 El indicador Momemtum In Time.