Индикатор показывает движение цены относительно одной выбранной временной точки (нулевая линия). Я использую в качестве точки отсчета цену открытия дня. Ну и понятно, что использовать индикатор следует на ТФ менее 4 часов.

Чтобы объяснить, как использовать индикатор, я сделал конспект по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

"Диапазон - это всё расстояние, пройденное активом за день, неделю, месяц, год - это может быть даже одна минута. Думайте о диапазоне как о дистанции, пройденной ценой в любой исследуемый вами период времени.

За малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Это как часовой механизм и в нём основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле.

Не нужна никакая гадалка, чтобы раздувать существующие факты или притягивать их за уши. Что есть - то есть, всегда было и всегда будет - мы постоянно получаем сиг нал о прибыльных барах, отличающихся крупным диапазоном, благодаря более ранним предупреждениям от маленьких диапазонов.

Абсолютный трюизм относительно дней с большим диапазоном : дни верхненаправленных больших диапазонов обычно открываются близко к минимуму и закрываются близко к максимуму. Дни нижненаправленных больших диапазонов открываются близко к максимуму дня и закрываются близко к минимуму.

Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два момента. Первый - если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой диапазон, то не ищете точку покупки очень далеко ниже открытия. Дни больших верхненаправленных диапазонов редко проторговываются намного ниже цены открытия дня. Это означает: вы не должны искать возможность покупки существенно ниже цены открытия.

Точно так же, если вы думаете, что поймали тигра за хвост - а именно такую возможность дает день с большим диапазоном, - в то время, как цена проваливается существенно ниже открытия, то вероятность большого движения вверх значительно сокращается.

Это очень важный момент в постижении секретов прибыльной краткосрочной торговли. Не отбрасывайте его.

Не пытайтесь покупать во время больших падений цены ниже открытия. Если позиция длинная (лонг) и цена падает значительно ниже открытия, уходите с рынка. Не пытайтесь продавать во время больших скачков выше цены открытия. Если позиция короткая (шорт) и цены уходят намного выше открытия, уходите с рынка.

Иногда вы увидите дни с большим диапазоном, гуляющей по обе стороны от открытия цену, но это исключение, а не правило.Не пытайтесь спорить с этими правилами, они отражают законы гравитации."



Ларри Вильямс

