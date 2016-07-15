実際の著者：

LeMan

この指標の使用法の概要はラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」にあります。

「レンジは、1日、1週間、1月、1年や1秒にアクティブが移動したすべての距離です。レンジは研究期間中に価格が移動した距離と考えます。

小さなレンジの後には大きなレンジ、大きなレンジの後には小さなレンジが続きます。それは時計仕掛けのメカニズムのようで収益性の高い短期トレード主キーのようなものです。

占い師が既存の事実を大げさにしたりこじつける必要がありません。これまでもずっとそうでしたがこれかれもそうですが、小さなレンジからの速めの警告のおかげで、大kなレンジで区別されている収益性の高いバーの信号を受信しています。

上向きの大きなレンジでの日に関連した絶対的な公理は、大きなレンジに向けた日々は、通常、最低値の近くで開かれており最高値の近くで閉鎖されるということです。下向きの大きなレンジでの日は、最高値の近くで開かれ、最低値の近くで閉じられています。

これは取引では2つのことを考慮すべきであることを意味します。最初は、上向きのレンジで大きなレンジが来ると思われる場合は始値よりも低い買いポイントを検索しないことです。大きい上向きのレンジが日の始値未満で取引されることは稀です。これは始値よりも低い値で買う可能性を求めてはならないことを意味します。

難しい問題に当たったと思った時も同じです。ずばりそのような可能性が、価格が始値よりも本質的に低く落ち、大きな上向きのレンジの可能性が大幅に低減されます。

それは収益性の高い短期トレードの秘密を理解するのに非常に重要な瞬間です。よくご注意ください。

始値より低い高い下降中の価格で買おうとしてはいけません。 ポジションがロング（Long）で価格が本質的に始値より低く低下したら、市場からエグジットします。 始値より高いジャンプで売ろうとしてはいけません。 ポジションがショート（Short）で、価格が本質的に始値より高くなったら、市場からエグジットします。 時には、始値のいずれかの側に大きなレンジがあることがありますが、これは例外でルールではありません。これらのルールを疑わってはいけません。しれらは重力の法則を反映するのもです。」

ラリーウィリアムズ

この指標は元々MQL4で実装され2010年4月26日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

図1 Momemtum In Time 指標