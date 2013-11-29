真实作者:

LeMan

为了解释怎样使用这个指标, 我们引用拉里.威廉姆斯(Larry Williams)的"短线交易的长线秘密"一书的概要.

"范围是某主体每一天,一周,一月,一年,也可以是一秒中经历的距离. 把范围想象成任意研究时段内价格移动的距离,

大范围之后是小范围, 小范围之后是大范围,这就像发条原理, 其重点是可以获利的短线交易.

不需要任何占卜家鼓吹存在的事实或远远地抓住它们. 它就是它, 它已经在那儿并且永远在那儿,通过早些时候小范围得到的警报,我们能够在大范围内不断得到获利柱的信号.

一个长时间范围的绝对真理: 在一个长时间的向上趋势的日子里, 每天的开盘价总接近最低价, 而收盘价则接近最高价. 而在长时间向下的趋势中, 每天的开盘价接近最高价而收盘价接近最低价.

这表明在您的交易中, 您需要考虑两件事情. 第一, 如果我们在长期向上趋势的日子里, 不要寻找低于开盘价的买入点. 长时间的向上趋势中的交易很少低于每天的开盘价. 这表明您不应该寻找比开盘价低的买入机会.

同样地,如果您认为您从尾巴抓住了一只老虎, 在大时间范围内价格下跌的日子中, 价格低于开

这是获利短线交易非常重要的秘诀. 不要失去它.

不要试图在价格下跌低于开盘价的时候买进. 如果头寸是买入 (多头) 而价格下跌低于开盘价, 则退出市场. 不要尝试在价格跳高高于开盘价的时候卖出. 如果头寸是卖出 (空头) 而价格上升高于开盘价, 则退出市场. 有些时候您可能看到有的日子范围很大, 价格波动于开盘价的两个方向, 但是那是例外而没有遵守规则.

不要试图与这些规则争辩,它们反应了重力原理." 有些时候您可能看到有的日子范围很大, 价格波动于开盘价的两个方向, 但是那是例外而没有遵守规则.不要试图与这些规则争辩,它们反应了重力原理."

拉里.威廉姆斯(Larry Williams)

本指标于2010年4月26日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com代码库中.

Fig.1 时间动量指标.