代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

时间动量指标 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1869
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

LeMan

为了解释怎样使用这个指标, 我们引用拉里.威廉姆斯(Larry Williams)的"短线交易的长线秘密"一书的概要.

"范围是某主体每一天,一周,一月,一年,也可以是一秒中经历的距离. 把范围想象成任意研究时段内价格移动的距离,

 大范围之后是小范围, 小范围之后是大范围,这就像发条原理, 其重点是可以获利的短线交易.

 不需要任何占卜家鼓吹存在的事实或远远地抓住它们. 它就是它, 它已经在那儿并且永远在那儿,通过早些时候小范围得到的警报,我们能够在大范围内不断得到获利柱的信号.

 一个长时间范围的绝对真理: 在一个长时间的向上趋势的日子里, 每天的开盘价总接近最低价, 而收盘价则接近最高价. 而在长时间向下的趋势中, 每天的开盘价接近最高价而收盘价接近最低价.

 这表明在您的交易中, 您需要考虑两件事情. 第一, 如果我们在长期向上趋势的日子里, 不要寻找低于开盘价的买入点. 长时间的向上趋势中的交易很少低于每天的开盘价. 这表明您不应该寻找比开盘价低的买入机会.

 同样地,如果您认为您从尾巴抓住了一只老虎, 在大时间范围内价格下跌的日子中, 价格低于开

这是获利短线交易非常重要的秘诀. 不要失去它.

  1. 不要试图在价格下跌低于开盘价的时候买进.
  2. 如果头寸是买入 (多头) 而价格下跌低于开盘价, 则退出市场.
  3. 不要尝试在价格跳高高于开盘价的时候卖出.
  4. 如果头寸是卖出 (空头) 而价格上升高于开盘价, 则退出市场.
有些时候您可能看到有的日子范围很大, 价格波动于开盘价的两个方向, 但是那是例外而没有遵守规则.
不要试图与这些规则争辩,它们反应了重力原理."


拉里.威廉姆斯(Larry Williams)

本指标于2010年4月26日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com代码库中.  

Fig.1 时间动量指标.

Fig.1 时间动量指标. 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1187

Oracle Oracle

根据作者的说法, 这是最好的预测指标. 先知比分析家更值得信赖

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

来自 Konstantin Kopyrkin 的趋势转折移动平均, 用于设置跟踪止损和显示趋势

DMA (平移移动平均) DMA (平移移动平均)

平移移动平均

彩色抛物线 彩色抛物线

iSAR 指标的主要优势是它是基于当前价格时间序列, 而它也可以被应用到其他指标中