Autor real:

LeMan

Para explicar como usar o indicador, foi criado um resumo por Larry Williams no livro "Long-term secrets of short-term trading".

"O alcance ou intervalo é toda a distância percorrida pelo ativo por um dia, uma semana, um mês, um ano, podendo ser um segundo também. Pense no alcance como a distância percorrida por um preço em qualquer período pesquisado.

Depois de pequenos intervalos seguem grandes alcances, depois de grandes alcances seguem pequenos intervalos. É como um mecanismo de relógio e a chave principal para uma negociação rentável a curto prazo.

Não há necessidade de qualquer cartomante para mostrar os fatos existentes. Ele é o que é, sempre foi e sempre será, estamos continuamente recebendo os sinais das barras rentáveis ​​que se distinguem em uma série de grandes intervalos graças às advertências antecipadas dos pequenos intervalos.

Um truísmo absoluto em relação aos dias com intervalos grandes: dias dirigidos por grandes intervalos de alta são normalmente abertos perto da mínima e fechado perto da máxima. Dias dirigidos por grandes intervalos de baixa são normalmente abertos perto da máxima e fechado perto da mínima.

Isso significa que em suas negociações você deve levar em conta duas coisas. A primeira é se formos "para cima" no dia em que nós pensamos que haverá uma grande faixa de intervalo, não procure por pontos de compra inferiores ao preço de abertura. Dias dirigido por um grande intervalo de alta raramente fazem uma mínima menor que o preço de abertura diário. Isso significa que você não deve procurar a possibilidade de comprar a um preço inferior ao de abertura.

É o mesmo de você achar que pegou um tigre pela cauda, tal possibilidade dá um dia com um intervalo maior, enquanto que o preço cai essencialmente a um preço inferior ao de abertura e a possibilidade de um grande movimento para cima fica bastante reduzido.

É um momento muito importante de compreender os segredos de uma negociação lucrativa no curto prazo. Não a deixe cair.

Não tente comprar em uma queda nos preços abaixo do preço de abertura. Se a posição é comprada (Long) e o preço cai abaixo do valor de abertura, feche a posição. Não tente vender em grandes saltos, maiores que o preço de abertura. Se a posição é vendida (Short) e o preço vai acima do valor de abertura, feche a posição. Às vezes você verá dias com uma grande intervalo, caminhando em cada lado do preço de abertura, mas isto é uma exceção e não uma regra.

Não tente argumentar com essas regras, elas refletem as leis da gravidade. "

Larry Williams

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 26.04.2010.

Fig.1 Indicador Momemtum In Time.