Der echte Autor:

LeMan

Um die Verwendung des Indikators zu erklären wurde eine Zusammenfassung von Larry Williams Buch "Long-term secrets of short-term trading" erstellt.

"Range ist die gesamt Entfernung die pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr, zurückgelegt wurde. Auch eine Sekunde ist möglich. Betrachten Sie den Range als die Strecke, die der Preis in einer untersuchten Periode zurückgelegt hat.

Nach kleinen Ranges folgen große Ranges, nach großen Ranges folgen kleine Ranges. Es ist wie ein Uhrwerk und der Schlüssel zu einem profitablen kurzfristigen Trade.

Man braucht keinen Wahrsager um die bestehenden Fakten aufzublasen oder herbeizureden. Es ist, was es ist, was es immer war und immer sein wird. Wir erhalten dank früherer Warnungen von engen Ranges kontinuierlich Signale für profitablen Balken in weiten Ranges.

Eine absolute Binsenweisheit für Tage mit weiter Range: Tage von aufwärtsgerichteten weiten Ranges öffnen üblicherweise nahe dem Minimum und schließen nahe dem Maximum. Tage mit abwärtsgerichteten weiten Ranges öffnen nahe dem Hoch und schließen nahe dem Tief.

Es heißt, dass Sie in Ihrem Trade zwei Dinge berücksichtigen sollten. Das erste ist: wenn wir an einem Tag von dem wir denken, dass er in einer weiten Range liegt "rauf" gehen, dann suchen Sie nicht nach einem Kaufpunkt unter dem Eröffnungspreis. Tage mit weiten aufwärtsgerichteten Ranges handeln selten unter dem Eröffnungspreis. Das bedeutet, dass Sie nicht nach Möglichkeiten für einen Kauf wesentlich um dem Eröffnungspreis Ausschau halten sollten.

Das selbe gilt, wenn Sie glauben, den Tiger beim Schwanz gepackt zu haben - exakt so eine Möglichkeit ergibt sich an Tagen mit einer weiteren Range wobei der Preis wesentlich tiefer als der Eröffnugnspreis fällt und die Möglichkeit einer großen Aufwärtsbewegung stark eingeschränkt ist.

Es ist ein sehr wichtiger Moment des Verstehens der Geheimnisse von profitablen kurzfristigen Trades. Lassen Sie es nicht fallen.

Versuchen Sie nicht bei hohen fallenden Preisen tiefer als zum Eröffnungspreis zu kaufen. Wenn eine Position long ist (ein Long) und der Preis wesentlich tiefer als der Eröffnungspreis fällt, steigen Sie aus dem Markt aus. Versuchen Sie nicht bei großen Sprüngen über den Eröffnungspreis zu verkaufen. Wenn eine Positon short ist (ein Short) und Preise wesentlich höher als der Eröffnungspreis gehen, steigen Sie aus dem Markt aus. Manchmal sieht man Tage mit weiten Ranges die auf die andere Seite des Eröffnungspreises laufen, aber das ist die Ausnahme - nicht die Regel.

Zweifeln Sie nicht an diesen Regeln, sie spiegeln die Gesetze der Schwerkraft wider."

Larry Williams

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 26.04.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der Momemtum In Time Indikator.