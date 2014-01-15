Mira cómo descargar robots gratis
FineTuningMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1103
- 1103
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
gumgum
Indicador MA con la posibilidad de configuración fina.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 05.04.2010.
Fig.1 El indicador FineTuningMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1176
