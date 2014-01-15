CodeBaseSecciones
FineTuningMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1103
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
finetuningma.mq5 (8.37 KB) ver
Autor real:

gumgum

Indicador MA con la posibilidad de configuración fina.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 05.04.2010.  

Fig.1 FineTuningMA

Fig.1 El indicador FineTuningMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1176

