Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MALR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1191
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Desconocido
Media Móvil de una regresión lineal con dos niveles de bandas similares a las bandas de John Bollinger.
Parámetros:
- ChannelReversal - Amplitud relativa del canal mas estrecho.
- ChannelBreakout - Amplitud relativa del canal más ancho, la amplitud del canal se mide con respecto al canal estrecho (por ejemplo si el parámetro anterior es 1, y este es 2, la amplitud del canal será 3)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1186
AdaptiveRenko
Media Móvil NRTR procedente de Konstantin Kopyrkin para trailing stops y visualización de tendencias.Exp_Candles_XSmoothed
Sistema de trading basado en el indicador Candles_Smoothed.
Momemtum In Time
Indicador del movimiento de los precios en relación a un punto de tiempo seleccionado.Oracle
Según el autor, este es el mejor indicador de pronóstico. El oráculo en el que más analistas pueden confiar.