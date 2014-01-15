CodeBaseSecciones
MALR - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
1191
(18)
Autor real:

Desconocido

Media Móvil de una regresión lineal con dos niveles de bandas similares a las bandas de John Bollinger.

Parámetros:

  • ChannelReversal - Amplitud relativa del canal mas estrecho.
  • ChannelBreakout - Amplitud relativa del canal más ancho, la amplitud del canal se mide con respecto al canal estrecho (por ejemplo si el parámetro anterior es 1, y este es 2, la amplitud del canal será 3)

EURUSD H1 MALR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1186

