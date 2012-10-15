Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Momemtum In Time - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3481
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
LeMan
Чтобы объяснить, как использовать индикатор, был сделан конспект по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".
"Диапазон - это всё расстояние, пройденное активом за день, неделю, месяц, год - это может быть даже одна минута. Думайте о диапазоне как о дистанции, пройденной ценой в любой исследуемый вами период времени.
За малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Это как часовой механизм и в нём основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле.
Не нужна никакая гадалка, чтобы раздувать существующие факты или притягивать их за уши. Что есть - то есть, всегда было и всегда будет - мы постоянно получаем сиг нал о прибыльных барах, отличающихся крупным диапазоном, благодаря более ранним предупреждениям от маленьких диапазонов.
Абсолютный трюизм относительно дней с большим диапазоном : дни верхненаправленных больших диапазонов обычно открываются близко к минимуму и закрываются близко к максимуму. Дни нижненаправленных больших диапазонов открываются близко к максимуму дня и закрываются близко к минимуму.
Это означает: в своей торговле вы должны принимать во внимание два момента. Первый - если мы поднимаемся «на борт» в день, когда, как мы думаем, будет большой диапазон, то не ищете точку покупки очень далеко ниже открытия. Дни больших верхненаправленных диапазонов редко проторговываются намного ниже цены открытия дня. Это означает: вы не должны искать возможность покупки существенно ниже цены открытия.
Точно так же, если вы думаете, что поймали тигра за хвост - а именно такую возможность дает день с большим диапазоном, - в то время, как цена проваливается существенно ниже открытия, то вероятность большого движения вверх значительно сокращается.
Это очень важный момент в постижении секретов прибыльной краткосрочной торговли. Не отбрасывайте его.
- Не пытайтесь покупать во время больших падений цены ниже открытия.
- Если позиция длинная (лонг) и цена падает значительно ниже открытия, уходите с рынка.
- Не пытайтесь продавать во время больших скачков выше цены открытия.
- Если позиция короткая (шорт) и цены уходят намного выше открытия, уходите с рынка.
Не пытайтесь спорить с этими правилами, они отражают законы гравитации."
Ларри Вильямс
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 26.04.2010.
Рис.1 Индикатор Momemtum In Time
По мнению автора - это лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикамFineTuningMA
Индикатор MA с возможностью более тонкой настройки
Скользящая средняя линейной регрессии с двумя уровнями полос на подобии полос Джона БоллинджераAdaptiveRenko
NRTR мувинг от Константина Копыркина для трейлинга стопов и индикации трендов.