Autor real:

Ivan Kornilov

De acordo com o autor ele é o melhor indicador de previsão. O Oracle é mais confiável do que os analistas. Portanto, isto é uma questão discutível, mas tanto quanto a ideia da criação de indicadores redesenhado perturba regularmente a mente de boa parte da comunidade de traders, o que torna impossível prestar atenção a este tema escorregadio. O indicador é redesenhado quatro barras a frente!

Em qualquer caso, o parâmetro de entrada Recount é adicionado ao código do Expert Advisor que permite desabilitar a conversão do indicador nas barras fechadas, em certo sentido, é um pouco exagerado ver o estado atual do indicador em todos as barras fechadas sem redesenhar.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.

Fig.1 Indicador Oracle