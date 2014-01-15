Participe de nossa página de fãs
Oracle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2961
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
De acordo com o autor ele é o melhor indicador de previsão. O Oracle é mais confiável do que os analistas. Portanto, isto é uma questão discutível, mas tanto quanto a ideia da criação de indicadores redesenhado perturba regularmente a mente de boa parte da comunidade de traders, o que torna impossível prestar atenção a este tema escorregadio. O indicador é redesenhado quatro barras a frente!
Em qualquer caso, o parâmetro de entrada Recount é adicionado ao código do Expert Advisor que permite desabilitar a conversão do indicador nas barras fechadas, em certo sentido, é um pouco exagerado ver o estado atual do indicador em todos as barras fechadas sem redesenhar.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.
Fig.1 Indicador Oracle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1178
