Oracle - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ivan Kornilov
著者によれば、最良の予測指標です。アナリストよりも信頼できる予言です。そうかどうかには議論の余地がありますが、再描画指標の作成のアイデアは定期的にトレーダーのコミュニティの一部の心を乱す限り、この危なっかしいトピックに注意を払うことは不可能す。この指標は4バー先に再描画されます。
いかなる場合でもRecount入力パラメータがエキスパートアドバイザーのコードに追加され、閉じたバー単位での指標の変更を無効にします。閉じたバーすべてでの指標の状況を確認するのはある意味では少しやり過ぎです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年4月5日に公開されました。
図1 Oracle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1178
