Der echte Autor:

Ivan Kornilov

Laut Autor ist dies der beste Vorherhsageindikator. Das Orakel dem man mehr als Analysten vertrauen kann. Wie es auch sei, es ist eine strittige Frage die die Geister mancher Teile der Trader-Community teilt und daher ist es unmöglich diesem Thema Beachtung zu schenken. Der Indikator wird 4 Balken im voraus gezeichnet!

In jedem Fall wird der Eingabeparameter Recount zum Expert Advisor Code hinzugefügt der eine Deaktivierung der Indikatorumwandlung in den geschlossenen Balken erlaubt, damit man den Indikator in allen abgeschlossenen Balken ohne Neuzeichnen sieht.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 05.04.2010 veröffentlicht.

Abb. 1 The Oracle Indikator