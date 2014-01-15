Pon "Me gusta" y sigue las noticias
KPrmSt - indicador para MetaTrader 5
LeMan
KPrmSt es un estocástico que se dibuja a partir de barras pseudosemanales.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 23-04-2010.
Fig.1 El estocástico Cynthia Case.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1174
