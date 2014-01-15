CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KPrmSt - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1156
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
kprmst.mq5 (9.37 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

LeMan

KPrmSt es un estocástico que se dibuja a partir de barras pseudosemanales.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 23-04-2010.

Fig.1 El estocástico Cynthia Case.

Fig.1 El estocástico Cynthia Case.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1174

FineTuningMA FineTuningMA

Indicador MA con la posibilidad de configuración fina.

Oracle Oracle

Según el autor, este es el mejor indicador de pronóstico. El oráculo en el que más analistas pueden confiar.

SendPush SendPush

Un simple script para enviar notificaciones-PUSH instantáneas al smartphone.

Filtro Adaptativo de Laguerre Filtro Adaptativo de Laguerre

Filtro adaptativo con la capacidad de calcular un polinomio de Laguerre de cualquier orden.