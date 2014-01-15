Autor:

LeMan

KPrmSt es un estocástico que se dibuja a partir de barras pseudosemanales.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 23-04-2010.

Fig.1 El estocástico Cynthia Case.