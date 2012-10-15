Ставь лайки и следи за новостями
Oracle - индикатор для MetaTrader 5
Ivan Kornilov
По мнению автора - это лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикам. Так это, или нет - вопрос спорный, но, поскольку сама идея создания перерисовывающихся индикаторов регулярно будоражит умы определённой части трейдерского сообщества, то нельзя обойти без внимания и эту, достаточно скользкую тему. Индикатор перерисовывается на четыре бара вперёд!
На всякий случай в код эксперта был добавлен входной параметр Recount, позволяющий отключать пересчёт индикатора на закрытых барах и, в некотором смысле, немного утрировано видеть действительное состояние индикатора по всем закрытым барам без перерисовки.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2010
Рис.1 Индикатор Oracle
