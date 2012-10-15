CodeBaseРазделы
Oracle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Ivan Kornilov

По мнению автора - это лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикам. Так это, или нет - вопрос спорный, но, поскольку сама идея создания перерисовывающихся индикаторов регулярно будоражит умы определённой части трейдерского сообщества, то нельзя обойти без внимания и эту, достаточно скользкую тему. Индикатор перерисовывается на четыре бара вперёд!

На всякий случай в код эксперта был добавлен входной параметр Recount, позволяющий отключать пересчёт индикатора на закрытых барах и, в некотором смысле, немного утрировано видеть действительное состояние индикатора по всем закрытым барам без перерисовки.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2010 

Рис.1 Индикатор Oracle

