真实作者:

Ivan Kornilov

根据作者的说法, 这是最好的预测指标. 先知比分析家更值得信赖. 这是一个有争议的问题, 但是在交易者社区中创建重绘指标总是会扰乱一部分人的思想, 所以这个狡猾的话题不会被注意到. 这个指标会提前4个柱重绘!

在任何情况下,在EA交易代码中增加Recount输入参数允许禁止在关闭的柱上进行转换,在某种意义上, 为了看到指标在关闭的柱上的真正数值, 这有些做过了.

本指标于2010年4月5日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com代码库中.

图1 先知指标