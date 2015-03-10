CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Pairs Trading - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alexander Pavlov
1480
(46)
Publicado:
Actualizado:
Double_trading.mq5 (16.87 KB) ver
El EA abre dos posiciones el beneficio y la pérdida de las cuales cubren uno a otro. Es decir, tenemos dos posiciones abiertas: una tiene el beneficio positivo y la otra lo tiene negativo. Luego el robot espera el beneficio positivo de estas órdenes y cierra las posiciones.

El robot es capaz de operar de dos modos: modo manual y automático (entonces el mismo robot decide si comprar o vender, dependiendo de la sesión de trading). Para el operar de modo automático, tiene que indicar qué símbolos tiene (pareados o espejados).

Los símbolos pareados - cuando los gráficos de los símbolos prácticamente no se diferencian.

Los símbolos espejados - cuando los gráficos de los símbolos tienen el reflejo especulativo.

El robot ofrece la estadística del beneficio:


 

IMPORTANTE

Para el trabajo del EA, va a necesitar el indicador de la correlación, tiene que colocarlo en la carpeta carpeta de datos del terminal\MQL5\Indicators tal como se muestra en la imagen:


Parámetros clave

  • Fianza de correlación para la apertura de las órdenes - valor de correlación de acuerdo con el que se abren las posiciones.
  • Cuántas veces intentar abrir la orden - si su agencia no abre la posición de una vez, este parámetro indica cuántas veces se puede abrir una posición.
  • Lotes para el primer símbolo, Lotes para el segundo símbolo - el número de lotes se selecciona de tal manera que el beneficio de un par cubra la pérdida del otro. Es decir, el beneficio de los símbolos tiene que ser igual a cero, pero sólo durante la «correlación tranquila» (está marcada en la imagen).

Estadística de EURUSD y USDCHF


Esta estadística ha sido obtenida desde el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. En las condiciones reales, esta estadística puede aparecer sólo en la bolsa, plataformas de los futuros, opciones, FORTS (la última es más volátil). Lo que se refiere a FOREX, los mercados apropiados han sido encontrados en el extranjero(por ejemplo www.swissquote-fx.com, https://www.tradeking.com o http://pricemarkets.com). ¿Por qué en el extranjero? Porque las agencias rusas cierran sus posiciones por la noche y vuelven abrirlas -en este momento puede ocurrir la fijación de la pérdida (en el caso del trading pareado).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11777

