Pairs Trading - Asesor Experto para MetaTrader 5
1480
El EA abre dos posiciones el beneficio y la pérdida de las cuales cubren uno a otro. Es decir, tenemos dos posiciones abiertas: una tiene el beneficio positivo y la otra lo tiene negativo. Luego el robot espera el beneficio positivo de estas órdenes y cierra las posiciones.
El robot es capaz de operar de dos modos: modo manual y automático (entonces el mismo robot decide si comprar o vender, dependiendo de la sesión de trading). Para el operar de modo automático, tiene que indicar qué símbolos tiene (pareados o espejados).
Los símbolos pareados - cuando los gráficos de los símbolos prácticamente no se diferencian.
Los símbolos espejados - cuando los gráficos de los símbolos tienen el reflejo especulativo.
El robot ofrece la estadística del beneficio:
IMPORTANTE
Para el trabajo del EA, va a necesitar el indicador de la correlación, tiene que colocarlo en la carpeta carpeta de datos del terminal\MQL5\Indicators tal como se muestra en la imagen:
Parámetros clave
- Fianza de correlación para la apertura de las órdenes - valor de correlación de acuerdo con el que se abren las posiciones.
- Cuántas veces intentar abrir la orden - si su agencia no abre la posición de una vez, este parámetro indica cuántas veces se puede abrir una posición.
- Lotes para el primer símbolo, Lotes para el segundo símbolo - el número de lotes se selecciona de tal manera que el beneficio de un par cubra la pérdida del otro. Es decir, el beneficio de los símbolos tiene que ser igual a cero, pero sólo durante la «correlación tranquila» (está marcada en la imagen).
Estadística de EURUSD y USDCHF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11777
