El EA abre dos posiciones el beneficio y la pérdida de las cuales cubren uno a otro. Es decir, tenemos dos posiciones abiertas: una tiene el beneficio positivo y la otra lo tiene negativo. Luego el robot espera el beneficio positivo de estas órdenes y cierra las posiciones.

El robot es capaz de operar de dos modos: modo manual y automático (entonces el mismo robot decide si comprar o vender, dependiendo de la sesión de trading). Para el operar de modo automático, tiene que indicar qué símbolos tiene (pareados o espejados).

Los símbolos pareados - cuando los gráficos de los símbolos prácticamente no se diferencian.

Los símbolos espejados - cuando los gráficos de los símbolos tienen el reflejo especulativo.

El robot ofrece la estadística del beneficio:





IMPORTANTE

Para el trabajo del EA, va a necesitar el indicador de la correlación, tiene que colocarlo en la carpeta carpeta de datos del terminal\MQL5\Indicators tal como se muestra en la imagen:

Parámetros clave

Fianza de correlación para la apertura de las órdenes - valor de correlación de acuerdo con el que se abren las posiciones.

- valor de correlación de acuerdo con el que se abren las posiciones. Cuántas veces intentar abrir la orden - si su agencia no abre la posición de una vez, este parámetro indica cuántas veces se puede abrir una posición.

- si su agencia no abre la posición de una vez, este parámetro indica cuántas veces se puede abrir una posición. Lotes para el primer símbolo, Lotes para el segundo símbolo - el número de lotes se selecciona de tal manera que el beneficio de un par cubra la pérdida del otro. Es decir, el beneficio de los símbolos tiene que ser igual a cero, pero sólo durante la «correlación tranquila» (está marcada en la imagen).

Estadística de EURUSD y USDCHF



