Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Show Bid - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1027
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra en el gráfico el precio actual Bid en el tamaño aumentado, se puede establecer el color y el tamaño del precio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11685
IcqMessenger
Es un sistema para recibir la información vía ICQ sobre el estado actual de las posiciones abiertas, de la cuenta, también es un sistema de notificación automática sobre las operaciones realizadas.Tally for Wins and Losses
Método del cálculo de las operaciones rentables y no rentables.
Flight smiles
Caritas volantes.Pairs Trading
El EA abre dos posiciones los beneficios de las cuales cubren uno a otro, y espera el beneficio (trading pareado).