CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Show Bid - indicador para MetaTrader 5

Viktor Mossekhin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1027
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
ShowBid.mq5 (3.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra en el gráfico el precio actual Bid en el tamaño aumentado, se puede establecer el color y el tamaño del precio.

El indicador muestra en el gráfico el precio actual Bid en el tamaño aumentado

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11685

IcqMessenger IcqMessenger

Es un sistema para recibir la información vía ICQ sobre el estado actual de las posiciones abiertas, de la cuenta, también es un sistema de notificación automática sobre las operaciones realizadas.

Tally for Wins and Losses Tally for Wins and Losses

Método del cálculo de las operaciones rentables y no rentables.

Flight smiles Flight smiles

Caritas volantes.

Pairs Trading Pairs Trading

El EA abre dos posiciones los beneficios de las cuales cubren uno a otro, y espera el beneficio (trading pareado).