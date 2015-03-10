Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Flight smiles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1048
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un indicador de la categoría «efectismo». En el gráfico vuelan las «caritas sonrientes» de diferentes colores.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11733
El indicador muestra en el gráfico el precio actual Bid en el tamaño aumentado.IcqMessenger
Es un sistema para recibir la información vía ICQ sobre el estado actual de las posiciones abiertas, de la cuenta, también es un sistema de notificación automática sobre las operaciones realizadas.
El EA abre dos posiciones los beneficios de las cuales cubren uno a otro, y espera el beneficio (trading pareado).LRMA Linear Regression fot MT5
Este indicador utiliza el método de los cuadrados mínimos para construir una línea recta «más conveniente» que pasa por una serie de los puntos de los valores de precios.