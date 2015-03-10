CodeBaseSecciones
Indicadores

Flight smiles - indicador para MetaTrader 5

Viktor Mossekhin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1048
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
Es un indicador de la categoría «efectismo». En el gráfico vuelan las «caritas sonrientes» de diferentes colores.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11733

