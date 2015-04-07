O robô abre duas posições, de lucros e perdas do que se sobrepõem uns aos outros. Em outras palavras duas posições são abertos: um tem lucro positivo, enquanto o outro tem lucro negativo. Depois que o robô aguarda lucro positivo dessas ordens e fecha posições.

O robô é capaz de negociação em dois modos: manual e automático (quando o próprio robô faz a decisão no ato da compra ou venda, dependendo de uma sessão de negociação). Você deve indicar os símbolos que você tem (par ou espelho) para trabalhar no modo automático.

Você tem símbolos par se gráficos de símbolos são semelhantes.

Você tem símbolos espelho se gráficos de símbolos são especular refletida.

O robô fornece estatísticas de lucros:





Atenção!

Você vai precisar de indicadores de correlação para o EA. Ele deve ser instalado em terminal data folder\MQL5\Indicators como na figura:

Parâmetros-chave

Correlation bail for orders opening - Valor de correlação de acordo com a qual as posições estão abertas.

- Valor de correlação de acordo com a qual as posições estão abertas. How many times you can try to open an order - Se sua agência não abrir uma posição na primeira tentativa, este parâmetro irá indicar quantas vezes uma posição pode ser aberta.

- Se sua agência não abrir uma posição na primeira tentativa, este parâmetro irá indicar quantas vezes uma posição pode ser aberta. Lots for the 1st symbol, Lots for the 2nd symbol - O número de lotes é selecionado de tal forma que o resultado de um par sobrepõe a perda do outro par. Ou seja, o símbolo de lucro é igual a zero (mas durante a única correlação "tranquilo" (veja a figura)).

Estatísticas do EURUSD e USDCHF



