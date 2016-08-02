Der Roboter öffnet zwei Positionen, Gewinn und Verlust der beiden überlagern sich gegenseitig. Anders ausgedrückt werden zwei Positionen eröffnet: eine hat einen positiven Profit, während die andere einen negativen hat. Danach wartet der Roboter auf positiven Profit dieser Orders und schließt die Positionen.

Der Roboter kann in zwei verschiedenen Modi handeln: manuell und automatisch (wenn der Roboter selbst Entscheidungen abhängig von der Handelssitzung über den Kauf oder Verkauft trifft). Sie sollten die Symbole angeben (Paar oder Spiegelpaar), mit denen Sie im automatischen Modus arbeiten möchten.

Sie haben Paarsymbole, wenn die Symbolcharts ähnlich sind.

Sie haben Spiegelsymbole, wenn die Symbolcharts gespiegelt reflektiert werden.

Der Roboter liefert Profitstatistiken:





Achtung!

Sie benötigen den correlation Indikator für den EA. Er sollte im Terminal Datenordner\MQL5\Indicators laut Abbildung installiert werden:

Key Parameter

Korrelationswert für das Öffnen von Orders - Korrelationswert zu dem Positionen geöffnet werden.

- Korrelationswert zu dem Positionen geöffnet werden. Wie viele Male soll versucht werden, einen Auftrag zu öffnen - wenn Ihr Broker eine Position beim ersten Versuch nicht öffnet, kann dieser Parameter steuern, wie oft eine Position geöffnet werden kann.

- wenn Ihr Broker eine Position beim ersten Versuch nicht öffnet, kann dieser Parameter steuern, wie oft eine Position geöffnet werden kann. Lots für das 1. Symbol, Lot für das 2. Symbol - Anzahl von Lots wird so ausgewählt, dass der Profit des einen Paares den Verlust des anderen Paares überwiegt. D.h. der Symbol Gewinn soll gleich Null sein (aber nur während der "ruhigen" Korrelation (siehe Abbildung)).

EURUSD und USDCHF Statistics



