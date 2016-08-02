und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Pairs Trading - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1632
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Roboter öffnet zwei Positionen, Gewinn und Verlust der beiden überlagern sich gegenseitig. Anders ausgedrückt werden zwei Positionen eröffnet: eine hat einen positiven Profit, während die andere einen negativen hat. Danach wartet der Roboter auf positiven Profit dieser Orders und schließt die Positionen.
Der Roboter kann in zwei verschiedenen Modi handeln: manuell und automatisch (wenn der Roboter selbst Entscheidungen abhängig von der Handelssitzung über den Kauf oder Verkauft trifft). Sie sollten die Symbole angeben (Paar oder Spiegelpaar), mit denen Sie im automatischen Modus arbeiten möchten.
Sie haben Paarsymbole, wenn die Symbolcharts ähnlich sind.
Sie haben Spiegelsymbole, wenn die Symbolcharts gespiegelt reflektiert werden.
Der Roboter liefert Profitstatistiken:
Achtung!
Sie benötigen den correlation Indikator für den EA. Er sollte im Terminal Datenordner\MQL5\Indicators laut Abbildung installiert werden:
Key Parameter
- Korrelationswert für das Öffnen von Orders - Korrelationswert zu dem Positionen geöffnet werden.
- Wie viele Male soll versucht werden, einen Auftrag zu öffnen - wenn Ihr Broker eine Position beim ersten Versuch nicht öffnet, kann dieser Parameter steuern, wie oft eine Position geöffnet werden kann.
- Lots für das 1. Symbol, Lot für das 2. Symbol - Anzahl von Lots wird so ausgewählt, dass der Profit des einen Paares den Verlust des anderen Paares überwiegt. D.h. der Symbol Gewinn soll gleich Null sein (aber nur während der "ruhigen" Korrelation (siehe Abbildung)).
EURUSD und USDCHF Statistics
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11777
Flight smiles.Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator
Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator.
Der Indikator verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Konstruktion der "passendsten" geraden Linie durch eine Reihe von Punkten und umgekehrt.Color Linear Regression
Farbige Version des Linear Regression Indikator.