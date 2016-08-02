CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Pairs Trading - Experte für den MetaTrader 5

Alexander Pavlov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Roboter öffnet zwei Positionen, Gewinn und Verlust der beiden überlagern sich gegenseitig. Anders ausgedrückt werden zwei Positionen eröffnet: eine hat einen positiven Profit, während die andere einen negativen hat. Danach wartet der Roboter auf positiven Profit dieser Orders und schließt die Positionen.

Der Roboter kann in zwei verschiedenen Modi handeln: manuell und automatisch (wenn der Roboter selbst Entscheidungen abhängig von der Handelssitzung über den Kauf oder Verkauft trifft). Sie sollten die Symbole angeben (Paar oder Spiegelpaar), mit denen Sie im automatischen Modus arbeiten möchten.

Sie haben Paarsymbole, wenn die Symbolcharts ähnlich sind.

Sie haben Spiegelsymbole, wenn die Symbolcharts gespiegelt reflektiert werden.

Der Roboter liefert Profitstatistiken:


 

Achtung!

Sie benötigen den correlation Indikator für den EA. Er sollte im Terminal Datenordner\MQL5\Indicators laut Abbildung installiert werden:


Key Parameter

  • Korrelationswert für das Öffnen von Orders - Korrelationswert zu dem Positionen geöffnet werden.
  • Wie viele Male soll versucht werden, einen Auftrag zu öffnen - wenn Ihr Broker eine Position beim ersten Versuch nicht öffnet, kann dieser Parameter steuern, wie oft eine Position geöffnet werden kann.
  • Lots für das 1. Symbol, Lot für das 2. Symbol - Anzahl von Lots wird so ausgewählt, dass der Profit des einen Paares den Verlust des anderen Paares überwiegt. D.h. der Symbol Gewinn soll gleich Null sein (aber nur während der "ruhigen" Korrelation (siehe Abbildung)).

EURUSD und USDCHF Statistics


Diese statistischen Daten wurden vom MetaTrader 5 Tester gewonnen. In der Praxis kann eine solche Statistik nur bei Aktien, Futures, Optionen und Festgeldmärkten auftreten (Letzteres ist volatiler). Für FOREX wurden passende Märkte im Ausland gefunden (zum Beispiel www.swissquote-fx.com, https://www.tradeking.com oder http://pricemarkets.com). Warum im Ausland? Weil russische Broker in der Nacht schliessen und ihre offenen Positionen in der Zwischenzeit dann Verluste machen können (im Falle von Handel mit Paaren).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11777

