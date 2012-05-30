Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор корреляции - индикатор для MetaTrader 5
- 15734
Индикатор корреляции Пирсона.
Входные параметры:
- Symbol - второй символ для расчета;
- Period - период;
- Price - применяемая цена;
- Min correlation - цвет градиента для слабой зависимости;
- Max correlation - цвет градиента высокой зависимости.
Общая формула:
где:
- xi и yi - сравниваемые количественные признаки;
- n- число сравниваемых наблюдений;
- σx и σy -стандартные отклонения в сопоставляемых рядах.
MultiSignals_PCH
Расширенная версия индикатора Price Channel, используется 5 уровней. Индикатор показывает сигналы на открытие/закрытие позиции и уровни Stop Loss/Take Profit.DCC
Индикатор отображает график заданного символа в отдельном окне.