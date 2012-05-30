CodeBaseРазделы
Индикатор корреляции - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Индикатор корреляции Пирсона.

Входные параметры:

  • Symbol               - второй символ для расчета;
  • Period                - период;
  • Price                  - применяемая цена;
  • Min correlation  - цвет градиента для слабой зависимости;
  • Max correlation - цвет градиента высокой зависимости.

Общая формула:

Pearson correlation MetaTrader 5

где:

  • xi и yi - сравниваемые количественные признаки;
  • n- число сравниваемых наблюдений;
  • σx и σy -стандартные отклонения в сопоставляемых рядах.

Индикатор корреляции Пирсона MetaTrader 5

