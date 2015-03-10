CodeBaseSecciones
LRMA Linear Regression fot MT5 - indicador para MetaTrader 5

Victor Nikolaev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2401
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
LRMA.mq5 (3.55 KB) ver
La regresión lineal es una herramienta estática que se utiliza para pronosticar futuros precios basándose en los datos pasados.

Se utiliza el método de los cuadrados mínimos para construir una línea recta «más conveniente» que pasa por una serie de los puntos de los valores de precios.

Como los parámetros de entrada se utiliza el número de las barras a calcular (velas). Este indicador conviene muy bien para el trading automático.

Parámetros:

  • input int      LRMAPeriod=14; // Period LRMA

Indicator linear regression

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11898

