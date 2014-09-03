Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Парный трейдинг - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 26413
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Робот открывает две позиции, прибыль и убыток которых перекрывают друг друга. То есть открыты две позиции: у одной прибыль положительная, а у дрогой отрицательная. Затем робот ждет положительную прибыль этих ордеров и закрывает позиции.
Робот может работать в двух режимах: в ручном или автоматическом (тогда робот сам определяет покупать или продавать в зависимости от торговой сессии). Для автоматической работы нужно указать какие у вас символы: парные или зеркальные.
Парные символы - когда графики символов практически не отличаются друг от друга.
Зеркальные символы - когда графики символов зеркально повторяют друг друга.
В роботе реализована статистика прибыли:
Важно!
Для работы советника требуется индикатор корреляции, его нужно установить в каталог папка данных терминала\MQL5\Indicators как показано на рисунке:
Ключевые параметры
- Планка корреляции для открытия ордеров - значение корреляции, по которой открываются позиции.
- Сколько раз пытаться открыть ордер - если ваша контора с первого раза не открывает позицию, то этот параметр укажет, сколько раз можно открывать одну позицию.
- Лоты для 1-го символа, Лоты для 2-го символа - количество лотов подбирается так чтобы прибыль одной пары перекрывала убыток другой. Т.е. прибыль по символам должна быть нулевой - но только во время "спокойной" корреляции (отмечена на рисунке).
Статистика EURUSD и USDCHF
Летающие рожицы.Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"
Модуль торговых сигналов на основе индикатора "Delta ZigZag".
Индикатор использует метод наименьших квадратов для построения «наиболее подходящей» прямой линии, проходящей через ряд точек ценовых значений.Color Linear Regression
Цветная версия индикатора Linear Regression.