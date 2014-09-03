CodeBaseРазделы
Советники

Парный трейдинг - эксперт для MetaTrader 5

Alexander Pavlov
Опубликован:
Обновлен:
Робот открывает две позиции, прибыль и убыток которых перекрывают друг друга. То есть открыты две позиции: у одной прибыль положительная, а у дрогой отрицательная. Затем робот ждет положительную прибыль этих ордеров и закрывает позиции.

Робот может работать в двух режимах: в ручном или автоматическом (тогда робот сам определяет покупать или продавать в зависимости от торговой сессии). Для автоматической работы нужно указать какие у вас символы: парные или зеркальные.

Парные символы - когда графики символов практически не отличаются друг от друга.

Зеркальные символы - когда графики символов зеркально повторяют друг друга.

В роботе реализована статистика прибыли:


 

Важно!

Для работы советника требуется индикатор корреляции, его нужно установить в каталог папка данных терминала\MQL5\Indicators как показано на рисунке:


Ключевые параметры

  • Планка корреляции для открытия ордеров - значение корреляции, по которой открываются позиции.
  • Сколько раз пытаться открыть ордер - если ваша контора с первого раза не открывает позицию, то этот параметр укажет, сколько раз можно открывать одну позицию.
  • Лоты для 1-го символа, Лоты для 2-го символа - количество лотов подбирается так чтобы прибыль одной пары перекрывала убыток другой. Т.е. прибыль по символам должна быть нулевой - но только во время "спокойной" корреляции (отмечена на рисунке).

Статистика EURUSD и USDCHF


Эта статистика получена в тестере MetaTrader 5, в реальных условиях такая статистика может быть только на площадках акций, фьючерсов, опционов, FORTS (последняя более волатильна). Что касаться FOREX - подходящие площадки нашлись за бугром (например www.swissquote-fx.com, https://www.tradeking.com или http://pricemarkets.com). Почему именно за бугром? Потому что российские конторы ночью закрывают и вновь открывают ваши позиции - в это время может происходить фиксация убытка (при парном трейдинге).
