Робот открывает две позиции, прибыль и убыток которых перекрывают друг друга. То есть открыты две позиции: у одной прибыль положительная, а у дрогой отрицательная. Затем робот ждет положительную прибыль этих ордеров и закрывает позиции.

Робот может работать в двух режимах: в ручном или автоматическом (тогда робот сам определяет покупать или продавать в зависимости от торговой сессии). Для автоматической работы нужно указать какие у вас символы: парные или зеркальные.

Парные символы - когда графики символов практически не отличаются друг от друга.

Зеркальные символы - когда графики символов зеркально повторяют друг друга.

В роботе реализована статистика прибыли:





Важно!

Для работы советника требуется индикатор корреляции, его нужно установить в каталог папка данных терминала\MQL5\Indicators как показано на рисунке:

Ключевые параметры

Планка корреляции для открытия ордеров - значение корреляции, по которой открываются позиции.

- значение корреляции, по которой открываются позиции. Сколько раз пытаться открыть ордер - если ваша контора с первого раза не открывает позицию, то этот параметр укажет, сколько раз можно открывать одну позицию.

- если ваша контора с первого раза не открывает позицию, то этот параметр укажет, сколько раз можно открывать одну позицию. Лоты для 1-го символа, Лоты для 2-го символа - количество лотов подбирается так чтобы прибыль одной пары перекрывала убыток другой. Т.е. прибыль по символам должна быть нулевой - но только во время "спокойной" корреляции (отмечена на рисунке).

Статистика EURUSD и USDCHF



