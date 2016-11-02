このロボットは、利益が互いに重複するる2つの注文を出して利益を待ちます。つまり、正の利益と負の利益を有する2つのポジションが開かれます。ロボットはこれらの注文の利益が正になるのを待って両ポジションを決済します。

ロボットは手動と自動（ロボット自身が取引セッションに応じて売買決定を行う）の2つのモードでの取引ができます。自動モードでの動作にはお持ちの銘柄（ペアまたはミラー）を記載しなければなりません。

銘柄チャートが似ている場合あるのはペア銘柄です。

銘柄チャートが鏡面的に反射されている場合はミラー銘柄です。

ロボットは利益の統計情報を提供します。





注意！

EAには correlation指標が必要です。これは図にあるようにterminal data folder\MQL5\Indicatorsにインストールされなければいけません。

主要パラメータ

Correlation bail for orders opening - どちらのポジションが開かれたかによる相関値

- どちらのポジションが開かれたかによる相関値 How many times you can try to open an order - このパラメータはあなたのブローカーがは最初の試行で注文を出せなかった場合に再注文できる回数を明記します

- このパラメータはあなたのブローカーがは最初の試行で注文を出せなかった場合に再注文できる回数を明記します Lots for the 1st symbol, Lots for the 2nd symbol - 1番目のペアの利益が2番目のペアの損失と重なるように選択されたロット数すなわち銘柄の利益は（「静かな」相関中のみで（図を参照））ゼロに等しくなければなりません。

EURUSDとUSDCHFの統計



