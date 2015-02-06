请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此机器人打开两个仓位，盈利和亏损相互重叠。换句话说，打开两个仓位：一个利润为正，而另一个利润为负。之后，机器人将等待这些订单的盈利转正，并平仓。
此机器人有两种交易模式: 手工和自动 (机器人根据交易时段自行决定买入卖出)。您应当说明您希望自动工作模式的品种 (配对或镜像)。
若品种图表类似，您可以作为配对品种。
若品种图表如镜面反射，您可以作为镜像品种。
此机器人提供的利润统计:
注意!
您的 EA 将需要 关联 指标。它可以被安装在 终端数据文件夹\MQL5\Indicators 如下图解:
关键参数
- Correlation bail for orders opening - 根据已开仓位的关联值。
- How many times you can try to open an order - 如果在首次尝试时开仓失败, 此参数将作为重新尝试次数。
- Lots for the 1st symbol, Lots for the 2nd symbol - 盈利单与亏损单覆盖时的手数配置。即，品种的盈利等于零 (当在 "宁静" 期间仅用于关联 (参看图解))。
EURUSD 和 USDCHF 统计
该统计数据是从 MetaTrader 5 策略测试员中获得。实际上这样的统计只能出现在股票，期货，期权和房地产市场 (后者更不稳定)。至于外汇, 可以在国外发现合适的市场 (举例 www.swissquote-fx.com, https://www.tradeking.com 或 http://pricemarkets.com)。为什么是国外？因为俄罗斯的券商在夜间会将您的持仓平掉再打开, 期间可能会有亏损 (在配对交易中) 发生。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11777