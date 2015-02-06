此机器人打开两个仓位，盈利和亏损相互重叠。换句话说，打开两个仓位：一个利润为正，而另一个利润为负。之后，机器人将等待这些订单的盈利转正，并平仓。

此机器人有两种交易模式: 手工和自动 (机器人根据交易时段自行决定买入卖出)。您应当说明您希望自动工作模式的品种 (配对或镜像)。

若品种图表类似，您可以作为配对品种。

若品种图表如镜面反射，您可以作为镜像品种。

您的 EA 将需要 关联 指标。它可以被安装在 终端数据文件夹\MQL5\Indicators 如下图解:

关键参数

Correlation bail for orders opening - 根据已开仓位的关联值。

- 根据已开仓位的关联值。 How many times you can try to open an order - 如果在首次尝试时开仓失败, 此参数将作为重新尝试次数。

- 如果在首次尝试时开仓失败, 此参数将作为重新尝试次数。 Lots for the 1st symbol, Lots for the 2nd symbol - 盈利单与亏损单覆盖时的手数配置。即，品种的盈利等于零 (当在 "宁静" 期间仅用于关联 (参看图解))。

EURUSD 和 USDCHF 统计



