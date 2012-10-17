Ставь лайки и следи за новостями
AdaptiveRenko - индикатор для MetaTrader 5
4826
Реальный автор:
Svinozavr
NRTR мувинг от Константина Копыркина для трейлинга стопов и индикации трендов. Пунктир - верхняя и нижняя границы канала (кирпичей). Сплошные - поддержка/сопротивление.
Добавлены: ограничение по минимальной толщине кирпича (поле WideMin - устраняет ложные переключения на тонком рынке) и оценка по стандартной девиации.
Также добавлена индикация определяемого по логике автора тренда (поддержка/сопротивление) .
Ограничение по минимальной толщине позволяет использовать фиксированную толщину кирпичей как в классическом Renko (кирпич = 4 пп.).
Следует учесть, что индикатор зависит от стартовой точки своего расчёта и если, к примеру, поменять значение максимального количества баров в окне в настройках терминала, то расположение индикатора на графике поменяется!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2010.
Рис.1 Индикатор AdaptiveRenko
