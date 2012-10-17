CodeBaseРазделы
Индикаторы

AdaptiveRenko - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4826
(22)
Реальный автор:

Svinozavr

NRTR мувинг от Константина Копыркина для трейлинга стопов и индикации трендов. Пунктир - верхняя и нижняя границы канала (кирпичей). Сплошные - поддержка/сопротивление. 

Добавлены: ограничение по минимальной толщине кирпича (поле WideMin - устраняет ложные переключения на тонком рынке) и оценка по стандартной девиации.

Также добавлена индикация определяемого по логике автора тренда (поддержка/сопротивление) .

Ограничение по минимальной толщине позволяет использовать фиксированную толщину кирпичей как в классическом Renko (кирпич = 4 пп.).

Следует учесть, что индикатор зависит от стартовой точки своего расчёта и если, к примеру, поменять значение максимального количества баров в окне в настройках терминала, то расположение индикатора на графике поменяется!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2010. 

Рис.1 Индикатор AdaptiveRenko

