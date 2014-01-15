CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AdaptiveRenko - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3417
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Svinozavr

Média Móvel NRTR de Konstantin Kopyrkin para rastrear stops e exibir tendências. As linhas pontilhadas representam os limites superior e inferior do canal (ladrilho). As linhas sólidas representam o suporte / resistência. 

São adicionados uma restrição à espessura mínima do ladrilho (o campo WideMin elimina as falsas trocas em mercados com pouca liquidez) e uma análise através do desvio padrão.

Ele também exibe a tendência determinada pela lógica do autor (suporte / resistência).

A restrição à espessura mínima do ladrilho permite usar uma espessura fixa como um Renko clássico (ladrilho = 4 pips).

Deve notar-se que o indicador depende do ponto de partida de seus cálculos, se, por exemplo, o número máximo de barras na janela é alterada nas configurações do terminal, então, a localização do indicador no gráfico mudará!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010. 

Fig.1 Indicador AdaptiveRenko

Fig.1 Indicador AdaptiveRenko 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1177

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Sistema de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed.

DMA (Displaced Moving Averages) DMA (Displaced Moving Averages)

Displaced Moving Averages (Médias Móveis Deslocadas)

MALR MALR

Média móvel de uma regressão linear com dois níveis de bandas semelhante as bandas de John Bollinger.

Momemtum In Time Momemtum In Time

Indicador do movimento de preços em relação a um ponto de tempo selecionado.