Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AdaptiveRenko - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3417
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Svinozavr
Média Móvel NRTR de Konstantin Kopyrkin para rastrear stops e exibir tendências. As linhas pontilhadas representam os limites superior e inferior do canal (ladrilho). As linhas sólidas representam o suporte / resistência.
São adicionados uma restrição à espessura mínima do ladrilho (o campo WideMin elimina as falsas trocas em mercados com pouca liquidez) e uma análise através do desvio padrão.
Ele também exibe a tendência determinada pela lógica do autor (suporte / resistência).
A restrição à espessura mínima do ladrilho permite usar uma espessura fixa como um Renko clássico (ladrilho = 4 pips).
Deve notar-se que o indicador depende do ponto de partida de seus cálculos, se, por exemplo, o número máximo de barras na janela é alterada nas configurações do terminal, então, a localização do indicador no gráfico mudará!
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.
Fig.1 Indicador AdaptiveRenko
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1177
Sistema de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed.DMA (Displaced Moving Averages)
Displaced Moving Averages (Médias Móveis Deslocadas)
Média móvel de uma regressão linear com dois níveis de bandas semelhante as bandas de John Bollinger.Momemtum In Time
Indicador do movimento de preços em relação a um ponto de tempo selecionado.