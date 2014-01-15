Autor real:

Svinozavr

Média Móvel NRTR de Konstantin Kopyrkin para rastrear stops e exibir tendências. As linhas pontilhadas representam os limites superior e inferior do canal (ladrilho). As linhas sólidas representam o suporte / resistência.

São adicionados uma restrição à espessura mínima do ladrilho (o campo WideMin elimina as falsas trocas em mercados com pouca liquidez) e uma análise através do desvio padrão.

Ele também exibe a tendência determinada pela lógica do autor (suporte / resistência).

A restrição à espessura mínima do ladrilho permite usar uma espessura fixa como um Renko clássico (ladrilho = 4 pips).

Deve notar-se que o indicador depende do ponto de partida de seus cálculos, se, por exemplo, o número máximo de barras na janela é alterada nas configurações do terminal, então, a localização do indicador no gráfico mudará!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.

Fig.1 Indicador AdaptiveRenko