Индикатор сделан на основе алгоритма Константина Копыркина. Потому все объяснения опускаю - все очень подробно и доходчиво изложено там.



Может использоваться для трейлинга стопов и как индикатор тренда.

Пунктир - верхняя и нижняя границы канала (кирпичей). Сплошные - поддержка/сопротивление.



Мной добавлены: ограничение по минимальной толщине кирпича (поле WideMin - устраняет ложные переключения на тонком рынке) и оценка по стандартной девиации (переключение при K<0).

Также добавлена индикация определяемого по логике автора тренда (поддержка/сопротивление) .

Ограничение по минимальной толщине позволяет использовать фиксированную толщину кирпичей как в классическом Renko (кирпич = 4 пп.):

Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов: