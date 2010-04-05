Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AdaptiveRenko - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 22561
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор сделан на основе алгоритма Константина Копыркина. Потому все объяснения опускаю - все очень подробно и доходчиво изложено там.
Может использоваться для трейлинга стопов и как индикатор тренда.
Пунктир - верхняя и нижняя границы канала (кирпичей). Сплошные - поддержка/сопротивление.
Мной добавлены: ограничение по минимальной толщине кирпича (поле WideMin - устраняет ложные переключения на тонком рынке) и оценка по стандартной девиации (переключение при K<0).
Также добавлена индикация определяемого по логике автора тренда (поддержка/сопротивление) .
Ограничение по минимальной толщине позволяет использовать фиксированную толщину кирпичей как в классическом Renko (кирпич = 4 пп.):
Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:
iCustom(NULL,0,"AdaptiveRenko", K, // множитель ATR (>0), StDev (<0) или фиксированная толщина (=0) VltPeriod, // период волатильности; знак служит типом цены канала: по Close (>0) или по High/Low (<0) WideMin, // минимальная/фиксированная толщина кирпича в пп. N, // буферы: 0- поддержка, 1- сопротивление, 2- верхн.гр.кирпича, 3- нижняя i) // сдвиг
На первый взгляд обычный индикатор. Но если посмотреть по внимательней показывает на 3 бар вперед. Не перерисовывает.Советник "Эффект среды"
Советник торгует флэтовую закономерность среды по сигналам осциллятора Stochastic.
Советник устанавливает один ордер на откат два на пробой после движения цены на заданное значение с момента установки. + закрытие по тейку и лосю + трейлинг + все параметры настраиваются.fine tuning MA
MA с возможностью настройки.