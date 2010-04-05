CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AdaptiveRenko - индикатор для MetaTrader 4

Петр
Просмотров:
22561
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор сделан на основе алгоритма Константина Копыркина. Потому все объяснения опускаю - все очень подробно и доходчиво изложено там.

Может использоваться для трейлинга стопов и как индикатор тренда.

Пунктир - верхняя и нижняя границы канала (кирпичей). Сплошные - поддержка/сопротивление.



Мной добавлены: ограничение по минимальной толщине кирпича (поле WideMin - устраняет ложные переключения на тонком рынке) и оценка по стандартной девиации (переключение при K<0).

Также добавлена индикация определяемого по логике автора тренда (поддержка/сопротивление) .

Ограничение по минимальной толщине позволяет использовать фиксированную толщину кирпичей как в классическом Renko (кирпич = 4 пп.):



Вызов из кодов, входные параметры и назначения буферов:

iCustom(NULL,0,"AdaptiveRenko",
   K,             // множитель ATR (>0), StDev (<0) или фиксированная толщина (=0) 
   VltPeriod,     // период волатильности; знак служит типом цены канала: по Close (>0) или по High/Low (<0)
   WideMin,       // минимальная/фиксированная толщина кирпича в пп.
   N,             // буферы: 0- поддержка, 1- сопротивление, 2- верхн.гр.кирпича, 3- нижняя
   i)             // сдвиг

Oracle Oracle

На первый взгляд обычный индикатор. Но если посмотреть по внимательней показывает на 3 бар вперед. Не перерисовывает.

Советник "Эффект среды" Советник "Эффект среды"

Советник торгует флэтовую закономерность среды по сигналам осциллятора Stochastic.

Tokarev Tokarev

Советник устанавливает один ордер на откат два на пробой после движения цены на заданное значение с момента установки. + закрытие по тейку и лосю + трейлинг + все параметры настраиваются.

fine tuning MA fine tuning MA

MA с возможностью настройки.