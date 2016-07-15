コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AdaptiveRenko - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1027
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Svinozavr

トレイリングストップ動向を表示するKonstantin KopyrkinのNRTR移動平均。点線は、チャネル（レンガ）の上下限です。実線は支持/抵抗線です。 

レンガの最小の厚さには制限があり（フィールドWideMinは薄い市場への偽の切り替えを排除します）標準偏差から判断が追加されています。

また、作者（支持/抵抗）のロジックによって決定トレンドの表示が追加されます。

最小の厚さの制限は、古典的な蓮子（レンガ=4ピップ）のように一定の厚さを使用して許可されます。

指標がその計算の出発点に依存することには留意すべきであり、例えば、端末の設定でウィンドウのバーの最大数が変更された場合はチャート上の指標の位置が変化します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年4月5日に公開されました。 

図1 AdaptiveRenko指標

図1 AdaptiveRenko指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1177

