記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AdaptiveRenko - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Svinozavr
トレイリングストップ動向を表示するKonstantin KopyrkinのNRTR移動平均。点線は、チャネル（レンガ）の上下限です。実線は支持/抵抗線です。
レンガの最小の厚さには制限があり（フィールドWideMinは薄い市場への偽の切り替えを排除します）標準偏差から判断が追加されています。
また、作者（支持/抵抗）のロジックによって決定トレンドの表示が追加されます。
最小の厚さの制限は、古典的な蓮子（レンガ=4ピップ）のように一定の厚さを使用して許可されます。
指標がその計算の出発点に依存することには留意すべきであり、例えば、端末の設定でウィンドウのバーの最大数が変更された場合はチャート上の指標の位置が変化します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年4月5日に公開されました。
図1 AdaptiveRenko指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1177
FineTuningMA
細かい設定の能力を持つMA 指標ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)
重み係数の関数として通常の（またはガウス）分布の曲線を使用して調整されたラグを持つ加重移動平均
Oracle
著者によれば、最良の予測指標です。アナリストよりも信頼できる予言です。Exp_Oracle
このエキスパートアドバイザーはOracle再描画指標に描画されます。