真实作者:
Svinozavr
来自 Konstantin Kopyrkin 的趋势转折移动平均, 用于设置移动止损和显示趋势. 虚线是通道(砖块)的上下边界. 实线是支持/压力线.
增加了砖块的最小厚度限制 (WideMin栏位消除了市场平缓时的错误)以及根据标准差判断.
也增加了根据作者逻辑 (支持/压力位) 判断的趋势.
限制最小厚度允许在经典砖形图中使用固定的厚度 (砖厚 = 4 个点).
请注意, 指标的计算依赖于起点, 比如终端设置中窗口内最大柱数有变, 图表上的指标位置也会发生变化!
本指标于2010年4月5日首先使用MQL4实现并发布于mql4.com代码库中.
Fig.1 AdaptiveRenko 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1177
