Der echte Autor:

Svinozavr

Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von Trends Die gepunktete Linie ist die obere und untere Begrenzung des Kanals (Ziegel). Durchgehende Linien sind Unterstützungen/Widerstände.

Die Beschränkung der Minimalstärke eines Ziegels (das Feld WideMin verhindert ein fehlerhaftes Umschalten in einen dünnen Markt) und die Beruteilung der Standardabweichung wurden hinzugefügt.

Es wurde auch die vom Autor vorgesehene Logik zur Anzeige des Trends (Unterstützung/Widerstand) hinzugefügt.

Ein Beschränkung der minmalen Stärke erlaubt die Verwendung einer fixen Stärke wie in den klassichen Renkos (Ziegel = 4 PIPS).

Man sollte beachten, dass der Indikator vom Startpunkt seiner Berechnungen abhängt und falls - zum Beispiel - die maximale Anzahl von Balken im Fenster über die Terminaleinstellungen verändert wird, wird sich auch die Position des Indikators am Chart ändern!

Dier Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 05.04.2010 veröffentlicht.

Abb.1 The AdaptiveRenko Indikator