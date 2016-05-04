CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AdaptiveRenko - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
992
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Svinozavr

Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von Trends Die gepunktete Linie ist die obere und untere Begrenzung des Kanals (Ziegel). Durchgehende Linien sind Unterstützungen/Widerstände. 

Die Beschränkung der Minimalstärke eines Ziegels (das Feld WideMin verhindert ein fehlerhaftes Umschalten in einen dünnen Markt) und die Beruteilung der Standardabweichung wurden hinzugefügt.

Es wurde auch die vom Autor vorgesehene Logik zur Anzeige des Trends (Unterstützung/Widerstand) hinzugefügt.

Ein Beschränkung der minmalen Stärke erlaubt die Verwendung einer fixen Stärke wie in den klassichen Renkos (Ziegel = 4 PIPS).

Man sollte beachten, dass der Indikator vom Startpunkt seiner Berechnungen abhängt und falls - zum Beispiel - die maximale Anzahl von Balken im Fenster über die Terminaleinstellungen verändert wird, wird sich auch die Position des Indikators am Chart ändern!

Dier Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 05.04.2010 veröffentlicht. 

Abb.1 The AdaptiveRenko Indikator

Abb.1 The AdaptiveRenko Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1177

FineTuningMA FineTuningMA

Der MA Indikator mit der Möglichkeit zum Feintuning

ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)

Gewichteter gleitender Durchschnitt mit einer regulierten Verzögerung unter Verwendung einer Normalverteilungskurve (oder Gauss) als Gewichtungskoeffizienten

Oracle Oracle

Laut Autor ist dies der beste Vorherhsageindikator. Das Orakel dem man mehr als Analysten vertrauen kann

Exp_Oracle Exp_Oracle

Der Expert Advisor wird basierend auf dem Oracle redrawing Indikator gezeichnet