fine tuning MA - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор MA с возможностью настройки.
Может кому пригодится... да и можно просто поиграться с параметрами.
Желтая SMA. Синяя EMA. Розовая fine tuning MA.
Итак:
Параметры rank1, rank2, rank3 - это степени функций которыми модифицируются коэф. fine tuning MA.
Параметры shift1, shift2, shift3 это смещение слева, справа и по центру.
Пример:
Ряд1 - rank1=2 shift1=0.7
Ряд2 - rank2=2 shift1=0.5
Ряд3 - rank1=2 shift1=-0.5
Ряд4 - это функция модификации коэф. fine tuning MA.
Параметр PRICE:
if(PRICE<1||PRICE>7) { sum1+=Open[i+h]*PM[h]; } else if(PRICE==1) { sum1+=Close[i+h]*PM[h]; } else if(PRICE==2) { sum1+=High[i+h]*PM[h]; } else if(PRICE==3) { sum1+=Low[i+h]*PM[h]; } else if(PRICE==4) { sum1+=((High[i+h]+Low[i+h])/2.)*PM[h]; } else if(PRICE==5) { sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Open[i+h])/3.)*PM[h]; } else if(PRICE==6) { sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Close[i+h])/3.)*PM[h]; } else if(PRICE==7) { sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Close[i+h]+Open[i+h])/4.)*PM[h]; }
