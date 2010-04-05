Описание:



Индикатор MA с возможностью настройки.

Может кому пригодится... да и можно просто поиграться с параметрами.









Желтая SMA. Синяя EMA. Розовая fine tuning MA.

Итак:

Параметры rank1, rank2, rank3 - это степени функций которыми модифицируются коэф. fine tuning MA.

Параметры shift1, shift2, shift3 это смещение слева, справа и по центру.

Пример:







Ряд1 - rank1=2 shift1=0.7

Ряд2 - rank2=2 shift1=0.5

Ряд3 - rank1=2 shift1=-0.5

Ряд4 - это функция модификации коэф. fine tuning MA.

Параметр PRICE: