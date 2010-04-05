CodeBaseРазделы
fine tuning MA - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор MA с возможностью настройки.

Может кому пригодится... да и можно просто поиграться с параметрами.




Желтая SMA. Синяя EMA. Розовая fine tuning MA.

Итак:

Параметры rank1, rank2, rank3 - это степени функций которыми модифицируются коэф. fine tuning MA.
Параметры shift1, shift2, shift3 это смещение слева, справа и по центру.

Пример:



Ряд1 - rank1=2 shift1=0.7
Ряд2 - rank2=2 shift1=0.5
Ряд3 - rank1=2 shift1=-0.5
Ряд4 - это функция модификации коэф. fine tuning MA.

Параметр PRICE: 

         if(PRICE<1||PRICE>7)
         {
         sum1+=Open[i+h]*PM[h];
         }
         else if(PRICE==1)
         {
         sum1+=Close[i+h]*PM[h];
         }
         else if(PRICE==2)
         {
         sum1+=High[i+h]*PM[h];
         }
         else if(PRICE==3)
         {
         sum1+=Low[i+h]*PM[h];
         }
         else if(PRICE==4)
         {
         sum1+=((High[i+h]+Low[i+h])/2.)*PM[h];
         }
         else if(PRICE==5)
         {
         sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Open[i+h])/3.)*PM[h];
         }
         else if(PRICE==6)
         {
         sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Close[i+h])/3.)*PM[h];
         }
         else if(PRICE==7)
         {
         sum1+=((High[i+h]+Low[i+h]+Close[i+h]+Open[i+h])/4.)*PM[h];
         }
