FineTuningMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1006
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

gumgum

細かい設定の能力を持つMA 指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年4月5日に公開されました。  

図1 FineTuningMA

図1 FineTuningMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1176

