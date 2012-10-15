Смотри, как бесплатно скачать роботов
FineTuningMA - индикатор для MetaTrader 5
- 2985
Реальный автор:
gumgum
Индикатор MA с возможностью более тонкой настройки.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 05.04.2010.
Рис.1. Индикатор FineTuningMA
