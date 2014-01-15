CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FineTuningMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1343
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

gumgum

Indicador MA com a possibilidade de um ajuste fino.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.  

Fig.1 FineTuningMA

Fig.1 Indicador FineTuningMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1176

Oracle Oracle

De acordo com o autor ele é o melhor indicador de previsão. O Oracle é mais confiável do que os analistas.

Momemtum In Time Momemtum In Time

Indicador do movimento de preços em relação a um ponto de tempo selecionado.

KPrmSt KPrmSt

O Estocástico Cynthia Case.

SendPush SendPush

Script simples para enviar notificações PUSH instantâneas para smartphones.