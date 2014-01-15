Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FineTuningMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1343
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
gumgum
Indicador MA com a possibilidade de um ajuste fino.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.04.2010.
Fig.1 Indicador FineTuningMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1176
