Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FineTuningMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 878
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
gumgum
Der MA Indikator mit der Möglichkeit zum Feintuning.
Dier Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 05.04.2010 veröffentlicht.
Abb.1 Der FineTuningMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1176
ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)
Gewichteter gleitender Durchschnitt mit einer regulierten Verzögerung unter Verwendung einer Normalverteilungskurve (oder Gauss) als GewichtungskoeffizientenKPrmSt
Der Cynthia Case stochastic.
AdaptiveRenko
Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von TrendsOracle
Laut Autor ist dies der beste Vorherhsageindikator. Das Orakel dem man mehr als Analysten vertrauen kann