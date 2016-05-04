CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FineTuningMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
878
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

gumgum

Der MA Indikator mit der Möglichkeit zum Feintuning.

Dier Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 05.04.2010 veröffentlicht.  

Abb.1 FineTuningMA

Abb.1 Der FineTuningMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1176

ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) ALMA(Arnaud Legoux Moving Average)

Gewichteter gleitender Durchschnitt mit einer regulierten Verzögerung unter Verwendung einer Normalverteilungskurve (oder Gauss) als Gewichtungskoeffizienten

KPrmSt KPrmSt

Der Cynthia Case stochastic.

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von Trends

Oracle Oracle

Laut Autor ist dies der beste Vorherhsageindikator. Das Orakel dem man mehr als Analysten vertrauen kann