SendPush - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1426
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción:
Un simple script para enviar notificaciones-PUSH instantáneas al teléfono móvil . Es natural que antes de enviar notificaciones instantáneas deba ajustar el terminal de cliente para enviarlos a su móvil!
Fig.1 Envío de notificaciones PUSH-desde el terminal del ordenador.
Fig.2 Obtener notificaciones-PUSH en el teléfono móvil.
