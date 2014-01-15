CodeBaseSecciones
SendPush - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1426
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
sendpush.mq5 (4.15 KB) ver
Descripción:

Un simple script para enviar notificaciones-PUSH instantáneas al teléfono móvil . Es natural que antes de enviar notificaciones instantáneas deba ajustar el terminal de cliente para enviarlos a su móvil!

Fig.1 Envío de notificaciones PUSH-desde el terminal del ordenador.

Fig.2 Obtener notificaciones-PUSH en el teléfono móvil.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1173

