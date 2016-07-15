実際の著者：

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

この移動平均は、0~1のOffsetパラメータで配置できるノーマル（ガウス）分布の曲線を使用しています。このパラメータは、移動平均の平滑や高感度を調節することができます。Sigmaは、曲線係数の形状の要因となる後1つのパラメータです。ALMAのもっと詳しい説明は著者のウェブサイトで見つけられます。

色によって指標のトレンド方向を強調する可能性があります。

また、長期の時間枠での指標描画の組み込みのアルゴリズムが使用されます。

