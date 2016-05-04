und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1976
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas
Dieser gleitende Durchschnitt verwendet eine Normalverteilungskurve (Gauss) die mit dem Parameter Offset von 0 bis 1 gesetzt werden kann. Dieser Parameter erlaubt die Regulierung der Glättung und hohen Sensitivität des gleitenden Durchschnitts. Sigma ist eine anderer Parameter der für die Form der Koeffizientenkurve verantwortlich ist. Eine detailliertere Beschreibung des ALMA finden Sie auf der Webseite des Autors.
Es gibt die Möglichkeit die Trendrichtung durch Farbe hervorzuheben.Außerdem wird ein eingebauter Algorithmus zum Zeichnen des Indikators eines höheren Timeframes verwendet.
Bild:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1175
Der Cynthia Case stochastic.SendPush
Das einfachste Skript um sofortige PUSH-Benachrichtigungen an ein Smartphone zu senden
Der MA Indikator mit der Möglichkeit zum FeintuningAdaptiveRenko
Der NRTR gleitende Durchschnit von Konstantin Kopyrkin zum Nachziehen von Stopps und zur Anzeige von Trends