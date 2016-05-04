Der echte Autor:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

Dieser gleitende Durchschnitt verwendet eine Normalverteilungskurve (Gauss) die mit dem Parameter Offset von 0 bis 1 gesetzt werden kann. Dieser Parameter erlaubt die Regulierung der Glättung und hohen Sensitivität des gleitenden Durchschnitts. Sigma ist eine anderer Parameter der für die Form der Koeffizientenkurve verantwortlich ist. Eine detailliertere Beschreibung des ALMA finden Sie auf der Webseite des Autors.

Es gibt die Möglichkeit die Trendrichtung durch Farbe hervorzuheben.

Außerdem wird ein eingebauter Algorithmus zum Zeichnen des Indikators eines höheren Timeframes verwendet.

Bild: