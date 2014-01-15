Participe de nossa página de fãs
ALMA (Média Móvel de Arnaud Legoux) - indicador para MetaTrader 5
3824
Autor real:
Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas
Esta média móvel usa uma curva de distribuição normal (Gauss), que podem ser colocadas através do parâmetro offset de 0 a 1.
Este parâmetro permite regular a suavidade e alta sensibilidade da média móvel. Sigma é outro parâmetro que é responsável pela forma dos coeficientes da curva. Uma descrição mais detalhada da ALMA pode ser encontrada em o site do autor. Existe a possibilidade de se destacar a direção da tendência no indicador por uma cor.
Também é utilizado um algoritmo embutido de desenho no indicador para os tempos gráficos mais altos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1175
