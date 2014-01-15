Autor real:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

Esta média móvel usa uma curva de distribuição normal (Gauss), que podem ser colocadas através do parâmetro offset de 0 a 1.

Este parâmetro permite regular a suavidade e alta sensibilidade da média móvel. Sigma é outro parâmetro que é responsável pela forma dos coeficientes da curva. Uma descrição mais detalhada da ALMA pode ser encontrada em o site do autor. Existe a possibilidade de se destacar a direção da tendência no indicador por uma cor.

Também é utilizado um algoritmo embutido de desenho no indicador para os tempos gráficos mais altos.