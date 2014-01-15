Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NonLagMA - indicador para MetaTrader 5
Media móvil ponderada con un retraso mínimo utilizando una onda de coseno amortiguada como línea de coeficientes de ponderación.
El indicador tiene dos filtros. Uno estático (en puntos) y otro dinámico (expresado como valores decimales). Éstos te permiten cortar ruido de los precios, dando una media móvil con forma escalonada. Asimismo, existe la posibilidad de resaltar la dirección de la tendencia por el color.
También se usa un algoritmo incorporado para el dibujado del indicador en marcos de tiempo mayores.
