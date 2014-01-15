CodeBaseSecciones
NonLagMA - indicador para MetaTrader 5

Igor Durkin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1970
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
nonlagma_v1.mq5 (8.54 KB) ver
Media móvil ponderada con un retraso mínimo utilizando una onda de coseno amortiguada como línea de coeficientes de ponderación.

El indicador tiene dos filtros. Uno estático (en puntos) y otro dinámico (expresado como valores decimales). Éstos te permiten cortar ruido de los precios, dando una media móvil con forma escalonada. Asimismo, existe la posibilidad de resaltar la dirección de la tendencia por el color.

También se usa un algoritmo incorporado para el dibujado del indicador en marcos de tiempo mayores.

NonLagMA indicator MQL5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1169

