ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas
В данной средней используется кривая нормального распределения, которая может смещаться с помощью параметра Offset в пределах от 0 до 1. Этот параметр позволяет регулировать гладкость и чувствительность средней. Sigma является еще одним параметром, он отвечает за форму кривой коэффициентов. Более детальное описание ALMA вы можете найти на сайте автора.
В индикаторе имеется возможность выделения цветом направления тренда.Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.
