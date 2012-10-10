CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ALMA(Arnaud Legoux Moving Average) - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6059
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

В данной средней используется  кривая нормального распределения, которая может смещаться с помощью параметра Offset в пределах от 0 до 1. Этот параметр позволяет регулировать гладкость и чувствительность средней. Sigma является еще одним  параметром, он отвечает за форму кривой коэффициентов. Более детальное описание ALMA вы можете найти на сайте автора.

В индикаторе  имеется возможность выделения цветом направления тренда.

Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.

Картинка:


Exp_2MoHLC Exp_2MoHLC

Эксперт Exp_2MoHLC построен на основе сигналов, получаемых с индикатора 2MoHLC_.

NonLagMA NonLagMA

Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.

VFractals VFractals

Индикатор VFractals отмечает уровень фрактала, образованного на баре с объемом, большим чем средний объем последних 3 баров до фрактала

Ind - CosmoGround Ind - CosmoGround

Индикатор звездного неба на черном графике.