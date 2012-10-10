Реальный автор:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

В данной средней используется кривая нормального распределения, которая может смещаться с помощью параметра Offset в пределах от 0 до 1. Этот параметр позволяет регулировать гладкость и чувствительность средней. Sigma является еще одним параметром, он отвечает за форму кривой коэффициентов. Более детальное описание ALMA вы можете найти на сайте автора.

В индикаторе имеется возможность выделения цветом направления тренда.

Также применен встроенный алгоритм построения индикатора для высших таймфреймов.

Картинка:



