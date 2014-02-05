代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ALMA(Arnaud Legoux 均线) - MetaTrader 5脚本

Igor Durkin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3547
等级:
(30)
已发布:
已更新:
alma_v2.mq5 (7.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

该均线使用正常 (高斯) 分布曲线, 可放置 Offset 参数从 0 到 1。该参数允许调节移动平均线的平滑度和高灵敏度。Sigma 是另一个参数, 它负责该曲线系数的形状。更多 ALMA 的详细描述, 可在 作者网站 找到。

此处还可以通过颜色来突出显示指标趋势方向。

指标使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。

图像:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1175

NonLagMA NonLagMA

最小滞后的权重均线, 使用阻尼余弦波作为权重系数线

回归分析警报 回归分析警报

改变 barmenteros 源指标的警报, 比较四类回归 (线形, 二次, 对数和指数), 并选择最合适的数据分析。

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

使用 IndicatorSetDouble() 函数示例. 这款倒置指标, 指标窗口的最大/最小值和级别值, 水平线均放置。

自适应拉盖尔滤波器 自适应拉盖尔滤波器

自适应滤波器可用来计算任意阶拉盖尔多项式