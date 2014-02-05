请观看如何免费下载自动交易
ALMA(Arnaud Legoux 均线) - MetaTrader 5脚本
实际作者:
Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas
该均线使用正常 (高斯) 分布曲线, 可放置 Offset 参数从 0 到 1。该参数允许调节移动平均线的平滑度和高灵敏度。Sigma 是另一个参数, 它负责该曲线系数的形状。更多 ALMA 的详细描述, 可在 作者网站 找到。
此处还可以通过颜色来突出显示指标趋势方向。指标使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1175
