实际作者:

Arnaud Legoux & Dimitris Kouzis-Loukas

该均线使用正常 (高斯) 分布曲线, 可放置 Offset 参数从 0 到 1。该参数允许调节移动平均线的平滑度和高灵敏度。Sigma 是另一个参数, 它负责该曲线系数的形状。更多 ALMA 的详细描述, 可在 作者网站 找到。

此处还可以通过颜色来突出显示指标趋势方向。

指标使用内建的, 用于高时间帧的绘制算法。

图像: