Indikatoren

KPrmSt - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

LeMan

KPrmSt iste ein Stochastic der auf Basis von "pseudo-wöchetlichen" Balken gezeichnet wird.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 23.04.2010 veröffentlicht.

Abb.1 Der Cynthia Case stochastic.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1174

